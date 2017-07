Excelsior verliest met 1-0 van NAC

NAC-Breda-Excelsior

Excelsior heeft vanavond in Sint Willebrord verloren van promovendus NAC Breda. De Brabanders waren in een oefenduel met 1-0 te sterk voor de Kralingers. Manu Garcia tekende in de tweede helft voor de enige treffer van het duel.

NAC had in de eerste helft de betere kansen, maar Excelsior-keeper Alessandro Damen wist zijn doel in het eerste bedrijf schoon te houden. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag wist weinig kansen te creëren. Burnet kwam na rust in de ploeg voor Fortes. De Brabanders kregen na de pauze al snel kansen op de 1-0, maar wederom was het Damen die de brilstand op het bord hield. Na ruim een uur spelen was er een schietkans voor Ali Messaoud, maar de NAC-doelman wist een goal te voorkomen. Elbers en Messaoud werden gewisseld voor Vermeulen en Hadouir. Niet veel later wist NAC toch te scoren. Manu Garcia wist op aangeven van Ambrose de 1-0 achter keeper Damen te schuiven. Bij Excelsior kwamen Haspolat en Afakar nog in de ploeg, maar ook zij wisten de gelijkmaker niet meer te maken. Basiself Excelsior Damen, Massop, Faik, Koolwijk, Bruins, Elbers, Messaoud, Mattheij, Payne, El Azzouzi en Fortes. Damen, Massop, Faik, Koolwijk, Bruins, Elbers, Messaoud, Mattheij, Payne, El Azzouzi en Fortes.