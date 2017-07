FC Dordrecht wint ruim (0-9) van Schouws Elftal

FC Dordrecht heeft vanavond gewonnen van het Schouws Elftal. Op sportpark Van Zuyen in Burgh-Haamstede won de ploeg van trainer Gérard de Nooijer overtuigend met 0-9.

Na ruim een kwartier spelen tekende Terence Groothusen voor de openingstreffer. De verwerkte een voorzet van Bijl, vanaf de rechterkant, tot een goal. Ongeveer tien minuten later leek de spits zijn tweede treffer van de avond te maken, maar dat deed hij in buitenspelpositie.

De schapenkoppen wisten daarna goed door te drukken. Robert Mutzers nam de 0-2 voor zijn rekening, nadat Cicero druk zette en de bal veroverde. Een minuut later maakte diezelfde Mutzers de 3-0. Cicero tekende tien minuten voor rust voor de 0-4.

Na de thee liet trainer De Nooijer de nodige spelers minuten maken. Invaller Mailson Lima Duarte Lopes tekende voor de 0-5 na krap een uur spelen. Twintig minuten voor tijd maakte Denis Mahmudov de 0-6. Hij kon de bal in een leeg doel schuiven nadat Lima de keeper had omspeeld. Mutzers maakte na ruim 70 minuten spelen zijn derde van de avond op aangeven van Lima. Op aangeven van Van der Heyden tekende Lima voor de 0-8. Een paar minuten voor tijd was Lima wederom de aangever bij een uitglijder van de keeper. Mahmudov zette met de 0-9 de eindstand op het bord.

Scoreverloop

18' Groothusen (0-1)32' Mutzers (0-2)33' Mutzers (0-3)35' Cicero (0-4)59' Mailson Lima Duarte Lopes (0-5)70' Mahmudov (0-6)74' Mutzers (0-7)77' Mailson Lima Duarte Lopes (0-8)'85 Mahmudov (0-9)

Opstelling FC Dordrecht

Fij (46' Wolters); Delorge, Amevor (60' Matheus), Alkan (46' Bliek), Statia; Vleugels (60' Bruno), Mahmudov, Cicero (54' Rosenthal); Bijl (46' Van der Heyden), Groothusen (55' Mailson Lima Duarte Lopes), Mutzers