Grote brand in meerdere woningen Papendrecht

Foto: Dave Minderman (Media TV)

In een onbekend aantal woningen aan de Stellingmolen in Papendrecht heeft zaterdagavond een grote brand gewoed.Een ooggetuige meldde via Twitter dat de bewoners op tijd uit hun woningen konden komen nadat de brand was ontdekt.[Tweet: https://twitter.com/Ilsevandriel/status/891371668945416192]

De brand verspreidde veel rook. Omwonenden werd via een NL Alert geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer is op dit moment met nabluswerk bezig. De woningen hebben veel schade opgelopen. De oorzaak van de brand is niet bekend.

De brandweer heeft uit een van de woningen een aantal katten kunnen redden.