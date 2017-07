Excelsior mist Van Duinen en wil Lamprou

Mike van Duinen verwacht dat hij de seizoensstart met Excelsior zal missen. Bij de spits is een cyste uit z'n knie verwijderd. Hij zat zaterdag tegen NAC Breda (1-0 verlies) wederom niet bij de selectie.

Vorig seizoen stond Van Duinen lange tijd aan de kant met een heupblessure. Aan het eind van het seizoen had de sympathieke spits uit Rijswijk daar weinig last meer van. In de laatste tien wedstrijden scoorde Van Duinen drie keer en verloor Excelsior alleen van FC Utrecht en ADO Den Haag. Tegen NAC stond El Azzouzi centraal voorin. De Kralingers zijn nog op zoek naar een extra aanvaller.

Lamprou

Hoewel Alessandro Damen een goede wedstrijd keepte tegen NAC is Excelsior ook nog altijd op zoek naar een doelman. Trainer Mitchell van der Gaag bevestigde na afloop dat Kostas Lamprou op de wensenlijst staat. "Maar veel spelers die in de belangstelling staan van Excelsior willen liever wachten of er nog iets anders komt. Dus die komen meestal rond de laatste dagen van de transferperiode binnen druppelen", liet Van der Gaag na afloop weten.

Lamprou draaide afgelopen jaar een uitstekend seizoen bij Willem II. De oud-speler van Feyenoord gaf al tijdens het seizoen aan dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging. Onder Alex Pastoor huurde Excelsior hem een aantal jaar geleden nog van Feyenoord. Maar onder de huidige trainer van Sparta moest Lamprou genoegen nemen met een rol als derde doelman.