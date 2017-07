Brand in flatwoning Capelle a/d IJssel

Brandweer, Foto: Thijs Kern

Aan de Wingerd in Capelle aan den IJssel is zaterdagavond brand uitgebroken in een appartement.

Op het moment dat de brand uitbrak waren nog mensen in de woning. De twee zijn met een hoogwerker van een balkon gered. De portiekwoningen rond de brandende woning zijn door hulpverleners ontruimd.