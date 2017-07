Brand bij Shell: complete raffinaderij stilgelegd

De raffinaderij van Shell-Pernis wordt zondag stilgelegd, na de brand die de avond ervoor uitbrak in een elektriciteitshuisje. De brand woedde in een elektriciteitshuisje, waardoor een deel van de fabriek zonder stroom kwam te zitten.

De brand was rond 06:00 uur helemaal geblust. Experts van Shell besloten daarna om de hele raffinaderij stil te leggen. "Door de brand is een deel van de fabriek zonder spanning komen te zitten. En dat heeft ook weer gevolgen voor een ander deel van de fabriek", zegt Rene van der Linden van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

In overleg met de Milieudienst is daarom besloten om de hele raffinaderij stil te leggen. Van der Linden: "Omdat zij (Shell, DD) zicht moeten blijven houden op wat er gebeurt in de totale fabriek en dat zicht ontbreekt nu omdat bepaalde systemen zonder spanning zitten."

Affakkelen

Omdat gisteravond al een deel van de fabriek stil kwam te liggen is een beveiligsmechanisme in werking getreden. Dat houdt in dat chemisch product wordt afgefakkeld. Dat affakkelen ging ook zondagmorgen door, maar minder heftig dan in de nacht.

"De verwachting is dat in de loop van de nacht de zichtbare vlam veel kleiner gaat worden", voegt de brandweer daaraan toe.

Hoewel de grote vlammen er indrukwekkend uitzien is er volgens de Veiligheidsregio op dit moment geen gevaar voor omwonenden.

Wel hebben omwonenden geklaagd over een olieactige geur. Dat komt volgens de DCMR Milieudienst Rijnmond door een onvolledige verbanding van stoffen.