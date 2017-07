Brand bij Shell geblust; affakkelen gaat door

De brand die zaterdagavond uitbrak bij Shell-Pernis aan de Vondelingenplaat in Rotterdam, is geblust. Dat meldde de brandweer rond 06:00 uur zondagmorgen.

De brand begon in een elektriciteitsstation. Daarom moest een deel van de raffinaderij worden stilgelegd.

Als gevolg daarvan is een beveiligsmechanisme in werking getreden. Dat houdt in dat chemisch product wordt afgefakkeld. Dat affakkelen ging ook zondagmorgen door, maar minder heftig dan in de nacht.

Hoewel de grote vlammen er indrukwekkend uitzien is er volgens de Veiligheidsregio op dit moment geen gevaar voor omwonenden.

Wel hebben omwonenden geklaagd over een olieactige geur. Dat komt volgens de DCMR Milieudienst Rijnmond door een onvolledige verbanding van stoffen.

Shell en de Milieudienst zijn in gesprek over de ontstane situatie. Er wordt een plan van aanpak gemaakt om 'te komen tot een normale situatie'.