Shell fakkelt af na brand in electriciteitskastje

Op het terrein van Shell aan de Vondelingenweg in Rotterdam wordt zaterdag- op zondagnacht product afgefakkeld, nadat zaterdagavond laat brand uitbrak.

De brand ontstond in een electriciteitsstation. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio meldt dat de stroom is uitgeschakeld.

Als gevolg daarvan is een beveiligingsmechanisme in werking getreden. Dat houdt in dat chemisch product wordt afgefakkeld. Bellers naar RTV Rijnmond maken melding van metershoge vlammen. Ook Milieudienst DCMR wordt veel gebeld.

Milieudienst DCMR meldt dat chemisch adviseurs ter plaatse zijn. Hun functie is om het personeel van Shell te assisteren om de situatie op het terrein onder controle te houden.

Hoewel de grote vlammen er indrukwekkend uitzien is er volgens de Veiligheidsregio op dit moment geen gevaar voor omwonenden.