Eerlijke Ambachter meldt gevallen geldkoffer uit transportwagen

Door een technische storing was de deur zomaar open gegaan

In Hendrik-Ido-Ambacht blijken hele eerlijke mensen rond te lopen. Toen daar een koffer uit een geldtransport viel, belde de Ambachter meteen de politie. Wijkagenten stelden vast dat het inderdaad om een geldkoffer ging.

Medewerkers van het geldtransport waren ondertussen op zoek naar de koffer. Door een technische storing was de deur zomaar open gegaan.

De koffer is door de politie overhandigd en de geldwagen is voor een technisch onderzoek naar de werkplaats gestuurd. Het voorval gebeurde vorige week, maar de politie bracht het verhaal zondag pas naar buiten.

Beloning

Of de eerlijke Ambachter ook een beloning krijgt is niet duidelijk. Geldkoffers zijn over het algemeen ook beveiligd met inktpatronen, die ploffen als de koffer zomaar wordt geopend.