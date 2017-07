Rotterdammer slaat politieagent in gezicht

De politie heeft een Rotterdammer opgepakt die in de nacht van zaterdag op zondag een agent in het gezicht heeft geslagen. Hij was kort daarvoor betrokken bij een grote vechtpartij in Alkmaar.

Rond 02:45 uur 's nachts ontstond tussen twee groepen een vechtpartij. Toen agenten de vechtende personen uit elkaar probeerden te houden, sloeg de 28-jarige Rotterdammer een agent in het gezicht. De man werd direct aangehouden waarmee ook de vechtpartij tot een einde kwam. De Rotterdammer is meegenomen naar het politiebureau. De agent zal aangifte tegen de man doen.