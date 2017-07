EK-kwartfinale op Kasteel ingehaald

Nadat de wedstrijd zaterdag werd stopgezet besloten de Deense dames selfies te maken met fans Het veld was door de regen onbespeelbaar geworden De Deense dames besloten tussendoor selfies te maken en fans te ontmoeten Dames van Deense elftal besloten tussendoor selfies te maken met fans

In Rotterdam gaat de wedstrijd tussen Duitsland en Denemarken in het Sparta-stadion alsnog door. De wedstrijd werd zaterdagavond afgelast, omdat het veld door een wolkbreuk onbespeelbaar was geworden.

Vrijwilligers hebben nog geprobeerd om het veld speelklaar te krijgen, maar dat lukte niet. Daarop werd besloten om de wedstrijd te verplaatsen naar zondag. De wedstrijd op het Kasteel is zondag rond het middaguur van start gegaan. De kwartfinale tussen Duitsland en Denemarken is de laatste wedstrijd van het EK die in Rotterdam wordt gespeeld. UPDATE:

Denemarken zorgde voor een verrassing op het Kasteel door Duitsland met 2-1 te verslaan. De Denen hebben zich verzekerd van een plek bij de laatste vier.