Melis over uitschakeling Duitsland: 'Goed voor het toernooi'

Duitsland werd zondagmiddag in het stadion van Sparta verrassend uitgeschakeld in de kwartfinale van het EK vrouwenvoetbal. Denemarken was met 2-1 te sterk op het Kasteel. "Een enorme stunt, maar denk wel leuk en goed voor het toernooi. Eindelijk weer een andere winnaar," aldus oud-speelster Manon Melis.

De Duitse ploeg werd liefst acht keer Europees kampioen en won de laatste zes edities. Nederland bereikte wel de laatste vier zaterdag, door Zweden in Doetinchem met 2-0 terug te wijzen. Oranje op weg naar de titel? "Het zou zomaar kunnen," zegt de Ridderkerkse, topscorer aller tijden van Nederland. "Gisteren won Nederland ook verdiend van een topland."

Nederland speelt in de halve eindstrijd tegen Engeland of Frankrijk, die zondagavond tegenover elkaar staan. Een voorkeur heeft Melis niet. "Frankrijk is niet in topvorm, maar je moet gewoon winnen, in principe maakt het niet uit."

Melis geniet van het EK in eigen land. "Elk toernooi wordt weer iets beter, het zit in de lift. Vroeger had je de traditionele top, maar je ziet dat veel landen zich op vrouwenvoetbal richten en vooruit gaan."