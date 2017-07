Aanhoudingen bij rapfeest Rotterdam

Politie Rotterdam | Foto: Thijs Kern

Het optreden van een rapgroep in de nacht van zaterdag op zondag was zo populair dat bezoekers door de mensenmassa in de verdrukking kwamen. Drie mannen gaven geen gehoor toen de politie ingreep. Zij zijn meegenomen naar het politiebureau.

De lange rij voor het optreden in een pand op de Meent in Rotterdam begon bij de Beurstraverse. Sommige mensen stonden al uren te wachten om toegelaten te worden. Rond 03:00 uur 's nachts liep het uit de hand toen grote groepen mensen tegelijkertijd het pand in liepen. Omdat er te weinig beveiliging was, werden mensen ook niet gecontroleerd op een kaartje. De menigte werd steeds groter, bezoekers kwamen in de verdrukking en er ontstonden vechtpartijtjes. De politie greep uiteindelijk met behulp van politiehonden in. Een van de mannen verzette zich hevig tegen de aanhouding en schold daarbij naar de politieagenten. Hij werd door een politiehond in zijn been gebeten en samen met de andere twee arrestanten naar het politiebureau vervoerd.