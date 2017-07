Shell Pernis fakkelt nog tot maandag af na brand

Het affakkelen bij Shell Pernis was in de wijde omgeving te zien

Shell is zondag nog druk bezig met het stilleggen van de raffinaderij in Pernis. Zaterdagavond brak brand uit in een transformatorhuis op het terrein, waardoor de stroomvoorziening op een deel van het complex uitviel. Een groot deel van de zestig afzonderlijke fabrieken en installaties die samen de raffinaderij vormen, wordt buiten gebruik gesteld.De oliereus is daar waarschijnlijk ook maandag nog mee bezig. Het buiten gebruik stellen gaat gepaard met het affakkelen van overtollig gas, met als gevolg flink hogere vlammen dan normaal uit de schoorstenen van de raffinaderij..Er is zaterdagavond meteen een begin gemaakt met het uitschakelen van de fabrieken. Ook fabrieken die nog wel stroom hebben, worden stilgelegd, omdat ze afhankelijk zijn van chemische processen in fabrieken die zonder elektriciteit zitten.Zaterdagavond waren de vele tientallen meters hoge vlammen in de wijde omgeving te zien. Ook zondag wordt er vanwege de shutdown van tijd tot tijd afgefakkeld. Volgens een woordvoerder van Shell is het bedrijf daar zeker nog tot morgen mee bezig. Nadat de fabrieken zijn stilgelegd, wordt de schade aan de stroomvoorziening gerepareerd. Daarna wordt alles gecontroleerd weer opgestart. Het is niet duidelijk hoe lang dit duurt. Bij Shell Pernis werken ongeveer drieduizend mensen, waarvan 1900 bij de oliemaatschappij zelf. De rest is in dienst van onderaannemers. Dagelijks werken zo'n 1400 mensen op de raffinaderij, en ook nu Pernis grotendeels stil ligt, blijft dat zo. De raffinaderij kan dagelijks dagelijks ruim 400 duizend vaten olie verwerken. Nu de productie stil ligt, ontstaat er schade, maar het bedrijf wil niet zeggen hoeveel.Het bedrijf verwacht niet dat het stilleggen van Pernis leidt tot tekort aan brandstof bij de tankstations.