Brand Capelle opzettelijk aangestoken

De politie heeft een man en een vrouw aangehouden na de uitslaande brand zaterdagavond in Capelle aan den IJssel. De vrouw is opgepakt voor brandstichting. De man is aangehouden omdat er tijdens het blussen een aantal hennepplanten werd ontdekt in zijn woning.

Het vuur aan de Wingerd werd door de 24-jarige vrouw veroorzaakt. Tijdens een ruzie met haar partner stak ze uit woede zijn spullen in brand.

De vlammen sloegen snel over naar andere woningen: in totaal moesten de bewoners van zes appartementen in het flatgebouw geëvacueerd worden.

Op het moment van de brandstichting waren ook twee kinderen in het huis van het ruziënde stel aanwezig. Partner en kinderen wisten zichzelf in veiligheid te brengen.

De vrouw vluchtte nadat de brand oversloeg het huis uit. Ze meldde zich bij de inmiddels aangekomen politieagenten en werd direct aangehouden.

Twee bovenburen konden met hulp van een hoogwerker via het balkon uit hun huis worden gehaald. Zowel deze twee mensen als de brandstichtster zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze teveel rook hadden ingeademd.

Hennepplanten

Tijdens het blussen van de brand ontdekte de brandweer een aantal hennepplanten in een van de andere woningen in het flatgebouw. De 32-jarige bewoner was op dat moment niet thuis; hij is zondag aangehouden.

Huisdieren

De bovenbuurvrouw wist op tijd een van haar twee katten te redden. Haar andere kat had zich verstopt in een kast en werd uren later pas gevonden.

Beide katten zijn vanwege de ingeademde rook naar de dierenkliniek vervoerd waar ze zuurstof toegediend hebben gekregen en aan een infuus hebben gelegen.