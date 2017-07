Pitcher Yntema na moeilijke tijd terug bij Neptunus

Orlando Yntema maakte dit weekend zijn rentree bij Curaçao Neptunus. De pitcher stond sinds maart aan de kant nadat bij hem een tumor in zijn schildklier werd geconstateerd. Nu is hij dus terug. Als een anders mens, zegt hij zelf.

Alhoewel het seizoen voor Neptunus al een hele tijd onderweg is, begint het voor Yntema nu pas. Hij volgde zijn team vanaf de zijlijn, maar wil nu weer echt van waarde zijn voor de ploeg. Tijdens de winst van de Europacup in juni moest Yntema vanuit bed op televisie toekijken. Nadat de Rotterdammers de beker kregen overhandigd, vierde Yntema via een videoverbinding mee. Bij de eerst volgende prijs die Neptunus binnenhaalt, hoopt de pitcher weer in levenden lijve mee te vieren.

Maandag is in Sportclub Rijnmond het uitgebreide verhaal van Yntema te zien. Sportclub Rijnmond begint rond 17.30 uur en wordt ieder uur gehaald.