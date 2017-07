Eerste openlucht reggae festival in Rotterdam uitverkocht

Het is de eerste editie van het Open Air Reggae Festival

Rotterdam is een cultureel muziekfestival rijker: het eerste Open Air Reggae Festival in Rotterdam lijkt een enorm succes. In de namiddag stond er een rij bij de ingang van het festivalterrein met een wachttijd van ruim een uur.

Er treden zondag enkele dancehall, ska en reggae legendes op, waaronder Alpha Blondy, Beenie Man en Eek-A-Mouse. Ook Nederlandse artiesten staan op de podia, zoals Kenny B., Immorales en de Rotterdamse Sabrina Starke. Eindelijk

"Ik ging altijd al naar reggaefestivals, maar moest dan altijd de stad uit", vertelt een bezoeker. "Nu is er eindelijk één in Rotterdam en dan meteen met de beste line-up!" Echt voor het hele gezin

"Hij is tien maanden", vertelt de vader van waarschijnlijk de jongste bezoeker. "Het is zo'n makkelijk kind, we zijn al eens eerder naar een festival geweest. Wel draagt hij altijd een koptelefoon. Dat is zo belangrijk." "Reggae staat bij mij voor gezelligheid en op het festival komen zoveel verschillende soorten mensen, daar wil ik mijn kind graag mee naar toe nemen", vertelt een andere moeder. Wietpakje

"Ik doe gewoon waar ik zin in heb", vertelt een fan. "Gisteren kwam mijn jumpsuit binnen met wietplantjes erop. Perfect voor vandaag! Toen heb ik ook mijn haar groen geverfd." Het festival begon om 13:00 uur en duurt nog tot 23:00 uur zondagavond in Het Park bij de Euromast.