Veel schade door woningbrand Arkel

Foto: Johan van de Minkelis

Een uitslaande brand in Arkel heeft zondag veel schade aangericht in een huis aan de Prinses Beatrixstraat. De brand brak aan het begin van de avond door nog onbekende oorzaak uit in een slaapkamer.

De bewoners konden op tijd wegkomen. De brandweer kwam met meerdere wagens ter plaatse en had de brand snel geblust. Twee naastgelegen huizen liepen door de brand ook schade op. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.