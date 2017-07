Komst Van Persie naar Feyenoord ingewikkeld proces

Hoewel Martin van Geel en Giovanni van Bronckhorst graag willen dat Feyenoord zich deze zomer versterkt met Robin van Persie, is het geen uitgemaakte zaak dat de oud-Feyenoorder ook daadwerkelijk terugkeert in De Kuip. Er zijn de nodige complicaties bij zijn overstap van Fenerbahce.

Zo wil de Raad van Commissarissen van Feyenoord in principe alleen toestemming geven voor het aantrekken van Van Persie als dit een transfervrije komst is. De aanvaller is de laatste jaren blessuregevoelig gebleken en heeft gezien zijn leeftijd geen restwaarde meer.

Fenerbahce lijkt Van Persie juist aan zijn nog een jaar doorlopende contract te willen houden, zo stelt zijn zaakwaarnemer Kees Vos in De Telegraaf. Ondanks dat de club concurrenten voor zijn positie haalt, mag Van Persie vooralsnog niet weg uit Istanbul.

De enige optie om terug te keren bij Feyenoord is als Van Persie op enige wijze zelf overeenstemming bereikt met de Turkse club over ontbinding van zijn contract met miljoenensalaris. Eerder deze zomer sloot middenvelder Wesley Sneijder een dergelijke deal bij stadgenoot Galatasaray. In het geval van Van Persie lijkt Fenerbahce daar vooralsnog niet voor open te staan.

De transferperiode in Nederland loopt nog tot eind augstus.