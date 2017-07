'Tekort aan buschauffeurs dreigt'

Ov-bedrijven zijn bang dat buslijnen komende jaren stil komen te vallen. Er zijn nu al te weinig chauffeurs en veel bestuurders gaan bovendien binnenkort met pensioen.

Dat meldt de NOS. Arriva zegt bijvoorbeeld dat het in Zuid-Holland moeilijk is genoeg mensen te vinden. De busmaatschappij rijdt in onze regio in onder meer de Drechtsteden en Alblasserwaard.

De RET verwacht geen problemen. Het Rotterdamse ov-bedrijf zegt dat de gemiddelde leeftijd van de chauffeurs bij hen lager is.