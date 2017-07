Feyenoord, Excelsior, Dordt en honkbal in Sportclub Rijnmond

Sportclub Rijnmond staat deze maandag uitgebreid stil bij de oefenwedstrijd die Feyenoord zaterdag met 1-0 won van Real Sociedad. In het sportprogramma op TV Rijnmond is te zien hoe een aantal oud-Feyenoorders denkt over de staat van huidige selectie van de landskampioen.

Zo komen onder andere Willem van Hanegem en Rinus Israël aan het woord. Ook is er een samenvatting van de ontmoeting met de Spanjaarden te zien. Naast Feyenoord is er in Sportclub Rijnmond aandacht voor de oefenduels die Excelsior en FC Dordrecht het afgelopen weekend speelden. Excelsior verloor met 1-0 van NAC, Dordt won in Zeeland met 9-0 van het Schouws Elftal. Sportclub Rijnmond wordt afgesloten met het bijzondere verhaal van Neptunus-honkballer Orlando Yntema. De werper van de landskampioen stond maandenlang buitenspel vanwege een tumor op zijn schildklier. Sportclub Rijnmond wordt uitgezonden om 17.29 uur en daarna ieder uur herhaald.