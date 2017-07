Nationaal Kindervuurwerk in Rotterdam gaat door

Er komt definitief een Nationaal Kindervuurwerk bij de Erasmusbrug. De gemeente Rotterdam heeft toestemming gegeven voor het evenement en er geld voor uitgetrokken.

Een paar maanden geleden ontstond het idee om op 31 december iets speciaals te organiseren voor kinderen die er moeite mee hebben wakker te blijven tot middernacht.

''Om 18.00 uur is er eerst muziek voor de kinderen en om 19.00 uur gaan we aftellen en is het voor hen al 2018. Kinderen hebben dan hun eigen tijdzone'', grapt Klaas Rohde van evenementenbureau Fjuze maandagochtend op Radio Rijnmond.

''We gaan het niet vanaf de Erasmusbrug afsteken, want daar zijn we dan druk bezig met het opbouwen van het Nationaal Vuurwerk.''

''Voor de brug leggen we een ponton in het water zodat het vuurwerk dichter bij de kinderen kan worden afgestoken. Het zal bestaan uit iets meer siervuurwerk en minder harde knallen.''

Het kindervuurwerk zal net als het volwassenenvuurwerk worden uitgezonden op de landelijke televisie.