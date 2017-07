ArcelorMittal koploper in AEX

De Amsterdamse effectenbeurs is maandag vrijwel vlak geopend. Ook de meeste andere Europese aandelenbeurzen begonnen zonder grote koersuitslagen aan de laatste beursdag van de maand. Het aandeel Heineken daalde op het Damrak na publicatie van de resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,1 procent hoger op 525,99 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 799,27 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt klommen 0,1 procent. Londen was wat uitbundiger met een plus van 0,7 procent.

ArcelorMittal was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 1,6 procent. Kredietbeoordelaar Fitch is positiever gestemd over het staalconcern. Het bureau verhoogde de outlook voor de kredietwaardigheid van stabiel naar positief. Bierbrouwer Heineken stond onderaan met een min van 1 procent.