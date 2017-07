Krapte op arbeidsmarkt belemmert economie

De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat de economie belemmerd wordt. Bedrijven kunnen namelijk niet genoeg gekwalificeerd personeel vinden, blijkt uit een maandag verschenen rapport van Rabobank. Economen van de bank becijferden dat 7 procent van de economie hier last van heeft.

Vooral in de IT-sector is het aantal beschikbare arbeidskrachten laag. Ongeveer een derde van de bedrijven in die sector geeft aan een tekort aan arbeidskrachten als belangrijkste belemmering te zien. Ook meer dan een vijfde van de uitzendbureaus, ingenieursbureaus en juridisch- en managementadviesbureaus geven aan tegen een gebrek aan geschikt personeel op te lopen.

Het gaat echter niet alleen om hoogopgeleid personeel waar gebrek aan is. Ook de overige zakelijke diensten, zoals beveiligingsbedrijven, callcenters, hoveniers en schoonmakers zitten om personeel verlegen volgens de Rabobank-economen.