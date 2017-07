Heineken laat brouwers craft-bier met rust

Heineken is niet van plan als een soort van stofzuiger succesvolle kleinere brouwers van craft-bieren op te zuigen. Volgens topman Jean-François van Boxmeer hebben kleine brouwers de interesse voor bier op de kaart gezet en verdienen zij alle complimenten. Maar een overnamegolf in dit segment sluit hij uit.

Van Boxmeer sprak maandag in een toelichting op de halfjaarcijfers zijn bewondering uit voor de creativiteit en vindingrijkheid van kleinere ambachtelijke brouwers. Maar hij benadrukte dat ook Heineken in dat opzicht niet stil zit. In de VS lijfde Heineken eerder al craft-biermaker Lagunitas in.

In Nederland geeft Heineken ,,amateurbrouwers" de kans om via dochtermerk Brand nieuwe smaken in de markt te zetten. Voordat Heineken Brand overnam, bestond het smaakpalet van de Limburgse brouwer uit Brand Pils en Brand Up. Tegenwoordig timmert Brand landelijk aan de weg met een veelvoud aan smaken. Het goed vermarkten van dat bier is volgens Van Boxmeer een combinatie van ,,diversiteit, geld en mentaliteit."