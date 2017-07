Goudprijs van vandaag

Goudprijs per gram bij Maxgoud bekend van VARA/Kassa



14 karaat goud 585 € 18,29



18 karaat goud 750* € 23,44

20 karaat goud 833 € 26,04

21 karaat goud 875 € 27,35

21,6 karaat goud 900 € 28,13

22 karaat goud 916 € 28,60

23 karaat goud 983 € 28,60

24 karaat goud 999 goudbaar



Bent u opzoek naar een inkoper van uw oude goud ? Kom dan snel naar Maxgoud. Of uw sieraden nu nog in perfecte staat zijn, of kapot, wij kopen al uw goud in. Dus ook gouden tanden!

Maxgoud is een familie bedrijf en word draaiende gehouden door 5 familieleden. U word altijd vriendelijk ontvangen met een kopje koffie of thee en we nemen de tijd om uw goud te taxeren. De taxatie is geheel vrijblijvend en kost u niets.

Wij bieden u de hoogste goudprijs, en u bent niet verplicht er iets voor terug te kopen. Wij kunnen contant uitbetalen maar ivm de drukte kan het voorkomen dat we het bedrag naar u overmaken.

U bent van harte welkom op de Nieuwe Binnenweg 316a of Westblaak 8. Als het om grote partijen goud gaat, raden wij u aan om eerst even contact met ons op te nemen via 010-4782020.

Graag tot ziens! www.maxgoud.com

----------ADVERTORIAL----------------