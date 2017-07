Postcode 3241, Middelharnis

Voor de eerste keer strijkt het Postcodeparcours neer op Goeree-Overflakkee. We brachten de ochtend door in Middelharnis, postcode 3241.

Bij het ontbijt - tosti met koffie - vertelt Wouter Roetman over zijn beagles. De honden die hij in huis heeft genomen, komen uit het laboratorium en zijn gebruikt voor onderzoek.

In de straten van Middelharnis wordt al hard gewerkt door Jan Peeman. Hij is bezig met het herstellen van het dak bij een van zijn schuren.

Als museumstuk krijgt verslaggever Niels een stukje mee van Johanna Hendrika, een 120 jaar oude beugsloep in de scheepswerf in de jachthaven van Middelharnis. "Het is het enige overgebleven exemplaar van dit type schip", vertelt eigenaar Coerd de Heer.