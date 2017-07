Peuter te water in Alblasserdam en met spoed naar ziekenhuis gebracht

Foto: Peter Stam

Een 2-jarig jongetje is maandagochtend in Alblasserdam bijna verdronken in een sloot. Hij is in kritieke toestand met een spoedtransport naar het kinderziekenhuis in Rotterdam gebracht.

Het kind werd kort voor 11.30 uur gevonden in het water aan de Adriaan van Ostadelaan. Omstanders haalden hem eruit, namen hem mee naar een huis en belden 112. Ambulancepersoneel heeft de jongen onder begeleiding van de politie meegenomen naar het ziekenhuis. Ook werd een traumahelikopter ingezet. Hoe het kind in het water terecht is gekomen, is nog onduidelijk.