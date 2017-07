Seve van Ass met Oranje naar EK hockey

Hockeyclub Rotterdam-speler Seve van Ass maakt onderdeel uit van de EK-selectie van bondscoach Max Caldas. Van Ass is hersteld van een knieblessure, waardoor hij op de World League nog ontbrak.

Het EK begint op 18 augustus en wordt gehouden in het Wagener Stadion in Amsterdam. Thijs van Dam zit niet bij de selectie. Hij doet, net als Jochem Bakker van Rotterdam, met Jong Oranje mee aan het EK in Valencia. Doelman Derk Meijer hoort in de loop van de week of hij met Jong Oranje mee mag.