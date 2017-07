Dordts echtpaar gewond bij aanrijding

ambulance (archieffoto)

Een echtpaar uit Dordrecht is zondag lichtgewond geraakt bij een aanrijding in het Brabantse Oosterhout. Ze kwamen met hun auto op de Wilhelminalaan door onbekende oorzaak frontaal in botsing met een motorrijder.

De man en vrouw uit Dordrecht liepen lichte verwondingen door de klap op en konden na behandeling in het ziekenhuis naar huis. De motorrijder is er een stuk slechter aan toe. De 42-jarige man uit Oosterhout werd van zijn motor geslingerd en is met zwaar letsel vervoerd naar het ziekenhuis.