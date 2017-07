Het TV Rijnmond Nieuws wordt vernieuwd

Vanaf maandag 31 juli zal de hele dag door het TV Rijnmond Nieuws worden ververst. Voor kijkers zijn nieuwsgebeurtenissen nu sneller te zien. Nu is het nog zo dat TV Rijnmond Nieuws één keer per dag, om 17.00 uur, wordt gemaakt en vervolgens elk uur wordt herhaald tot de volgende dag.

Het ontbreekt de zender aan financiële middelen om langer per dag een uitzendcrew op de been te brengen. Alleen in uitzonderlijke gevallen werden extra uitzendingen gemaakt.

Om actueler te worden, wordt de uitzending voortaan geautomatiseerd. Gevolg is wel dat de presentator verdwijnt, maar het voordeel is dat op elk moment van de dag nieuwe reportages aan de uitzending kunnen worden toegevoegd.

Op deze manier zie je het nieuws meteen wanneer het is gebeurd. Zo zijn we altijd actueel, 24 uur per dag. Het loont dus om vaker per dag naar het TV Rijnmond Nieuws te kijken.