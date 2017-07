Fietsenmaakster Floor is de mooiste op de vouwfiets

Floor in Londen (l) Floor in Londen (r)

De Rotterdamse fietsenmaakster Floor Dirks heeft in Londen een prijs gewonnen bij het WK vouwfietsen. Zij was afgelopen weekend niet de snelste, maar had volgens de jury wel de mooiste outfit aan.

Tijdens het evenement moesten deelnemers hun vouwfiets uitklappen om daarna zo snel mogelijk een parcours van 17 kilometer af te leggen. De deelnemers fietsen op een Bromton, een populaire Engelse vouwfiets, waar je volgens Floor 'heel hard op kan fietsen'. In 2010 won Floor de wedstrijd op snelheid. Dit jaar verwachtte ze overigens niet bij de snelsten te eindigen. Daarom had Floor extra aandacht besteed aan haar kleding. "Ik heb een modeachtergrond, dus ik hoopte al dat de jury mijn outfit het origineelste zou vinden."