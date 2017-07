Win VIP-kaarten voor de Profronde van Oostvoorne

Wie komende donderdag als VIP-gast naar de Profronde van Oostvoorne wil, moet nu een mail sturen naar sport@rijnmond.nl. We geven 5x2 kaarten weg voor het jaarlijkse wielerspektakel op Voorne-Putten.

De Profronde van Oostvoorne bestaat uit meerdere wedstrijden. Op 3 augustus wordt om 13.15 uur gestart met een koers voor amateurs, waarna er ook wedstrijden zijn voor oude brommers, vrouwen, oud-profs en prominenten. De koers voor professionals start om 19.15 uur en wordt afgesloten met een groot feest op het Dorpsplein. Dit alles is gratis toegankelijk. Met een VIP-kaart heb je toegang het speciaal ingerichte Elisabethhof, waar ruimschoots eten en drinken wordt geserveerd.

Organisator Bob Braber is er in geslaagd Bauke Mollema naar Oostvoorne te halen. De winnaar van de vijftiende etappe in de Tour de France is één van de acht tourrenners die op donderdag van start gaat. Ook Ramon Sinkeldam (Nederlands kampioen), Roy Curvers, Mike Theunissen, Dylan van Baarle, Tom Leezer, Koen de Kort en Marco Minnaard zijn te bewonderen in Oostvoorne. Nooit eerder slaagde de organisatie er in om acht renners vast te leggen die in Frankrijk actief waren.

Ook de bij prominenten veel bekende gezichten. Erik Breukink, Maarten den Bakker, Koos Moerenhout, Kenny van Hummel, Bart Voskamp, Leon van Bon en Max van Heeswijk rijden onder andere door de straten van Oostvoorne.

Dinsdag krijgen alleen de winnaars bericht van ons. Belangrijke voorwaarde: de kaarten moeten worden afgehaald bij RTV Rijnmond in de Lloydstraat in Rotterdam.