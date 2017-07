RET biedt vernieuwende mobiliteitsoplossingen voor werkgevers

‘Afsluiting maastunnel? Heel vervelend, maar ook een kans!’

Op 3 juli gaat de Maastunnel van noord naar zuid dicht voor een grootschalige renovatie. Dat betekent meer dan twee jaar files en vertragingen. Automobilisten moeten op zoek naar alternatieve routes óf alternatief vervoer. De RET helpt daarbij.

Maddy Bolhuis, verantwoordelijk voor propositiemarketing en marketingcommunicatie, laat direct zien hoe ambitieus zij en haar collega’s daarin zijn. ‘Een kans om met bedrijven in contact te komen en om mensen te laten ervaren wat de RET te bieden heeft. Met name als het gaat om mobiliteitsoplossingen voor bedrijven en organisaties.’

Meer doen dan we deden

‘We willen dé mobiliteitsmakelaar zijn voor de zuidvleugel van de Randstad’, bevestigt Jean Paul Duurland, manager Marketing, Verkoop & Services. ‘Dan moeten we dat ook waarmaken. Meer doen dan we tot nu toe deden. Ook dingen die mensen en bedrijven niet van ons verwachten.’Zoals het bedenken en aanbieden van oplossingen voor bedrijven die ernstige problemen voorzien door de langdurige afsluiting van Rotterdams drukste oeververbinding. ‘Bedrijven die last hebben van de sluiting van de Maastunnel, maken zich zorgen over hoe hun medewerkers straks naar en van hun werk kunnen reizen, hoe leveranciers, patiënten en bezoekers er moeten komen. Wij denken graag met hen mee en zijn aangesloten bij de Maastunnel-alliantie.’

Uit de spits, uit de auto

De metrolijnen D en E kruisen de Nieuwe Maas. We zijn voorbereid op een eventuele extra groei van reizigers. Daarnaast werkt de RET samen met ARS , een partij die door De Verkeersonderneming is aangewezen om ervoor te zorgen dat minder mensen in de spits met de auto Rotterdam in of uit proberen te komen. ‘Parkeren bij een P+R-station en vandaar de metro nemen is een goede optie’, aldus Jean Paul. ‘En als mensen daar eenmaal aan gewend zijn, willen ze over twee jaar niet anders meer. Let maar op!’

Over eigen grenzen heen kijken

In de nieuwe, proactieve rol van de RET past ook de begin dit jaar geïntroduceerde deMobiliteitsManager voor zakelijke klanten. Dit is een maatwerkoplossing waarmee bedrijven de mobiliteit van hun organisatie kunnen optimaliseren. ‘Doordat medewerkers meer keuze krijgen’, vertelt Jean Paul. ‘Zowel voor woon-werkverkeer als voor zakelijke reizen.’Met deMobiliteitsManager kijkt de RET over de eigen grenzen heen. Letterlijk en figuurlijk. Bedrijven kunnen hun medewerkers één kaart geven waarmee zij kunnen reizen per bus, tram, metro, fast ferry, trein, OV-fiets, deelauto en taxi. Hij is door het hele land te gebruiken, van deur tot deur. Ook het parkeren en tanken kunnen ze ermee betalen. Mits de werkgever daar akkoord voor heeft gegeven natuurlijk. Die bepaalt namelijk wie welke opties krijgt en kan dat via een online portal regelen en controleren. Het bedrijf ontvangt één maandelijkse, gespecificeerde factuur.

Afgelopen met declaraties

De administratieve voordelen gaan echter verder. ‘Je hebt niet meer te maken met al die individuele declaraties van medewerkers, al die parkeer- en tankbonnetjes’, zegt Maddy. ‘Wist je dat het verwerken van een declaratie per medewerker in Nederland gemiddeld 21 euro kost? Dat is dus snel terugverdiend.’Veel bedrijven zijn zoekende als het om mobiliteitsbeleid gaat, merken Maddy en Jean Paul. ‘Alles is in beweging: mensen hebben flexibele werktijden, werken een deel van de tijd thuis, op verschillende locaties… En iedereen heeft zo z’n eigen voorkeuren.’In die wirwar hebben ondernemers behoefte aan advies. ‘Daar besteden we dan ook veel aandacht aan. En dat begint met een analyse van de reispatronen van het personeel. Ook daarin willen mensen flexibel zijn: de ene dag reizen ze met de auto, de andere met het openbaar vervoer, maar het kan ook een combinatie van die twee zijn. Met de kaart van deMobiliteitsManager kunnen ze per keer, en zonder beperkingen, de meest ideale reis bepalen.’

------Advertorial---------------