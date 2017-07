Spijkenisser opgepakt na aanrijden verkeersregelaar

Een 60-jarige man uit Spijkenisse is maandag aangehouden nadat hij een verkeersregelaar had aangereden met zijn brommer. Dat gebeurde aan de Spuidijk in Nieuw-Beijerland bij het veerpontje. De man negeerde een stopteken van de verkeersregelaar.

Medewerkers van de provincie zagen wat er gebeurde en reden achter de Spijkenisser aan. Ze hielden hem staande bij een benzinestation aan het Buitenom. De verkeersregelaar raakte niet gewond en wil geen aangifte doen. Ondanks dat besluit, tilde de politie zwaar aan de aanrijding en is de brommerrijder toch aangehouden.