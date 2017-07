Oud-korpschef politie Gerard Bouman overleden

Gerard Bouman, voormalig korpschef en kwartiermaker van de Nationale Politie, is maandag op 64-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt.

Bouman is volgens een verklaring van de familie niet meer bijgekomen van het zware hartinfarct dat hem trof op een vakantie in de Verenigde Staten.

In de verklaring vragen de nabestaanden de media om afstand te houden. "Wij willen Gerard in alle kalmte en vrede begeleiden naar zijn laatste rustplaats'', zegt de familie.

Rhoon

Bouman werd in 1952 geboren in Rhoon. Hij begon zijn carrière op 17-jarige leeftijd bij de toenmalige gemeentepolitie Rotterdam.

De oud-korpschef heeft rechten gestudeerd en stapte in 1978 over naar het Openbaar Ministerie. In 1998 werd hij hoofdofficier van justitie in Middelburg en in 2003 volgde hij Jan Wiarda op als korpschef van de politie Haaglanden.

Nationale Politie

Vier jaar later werd Bouman hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).Begin 2011 keerde hij terug bij de politie om het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) om te vormen tot de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie.

Het samenvoegen van 25 korpsen en de KLPD tot een organisatie met tien politieregio's ging niet van een leien dakje. De operatie duurde twee keer zo lang als verwacht en kostte twee keer zoveel geld. Bouman stapte daarom eerder op dan was gepland.