Vergeten Verhalen: haven van Spijkenisse

De haven van Spijkenisse is al eeuwenoud. De oudste vermelding dateert uit het jaar 1478, toen er een stuk gors is verkocht bij de Haven van Spijkenisse.

Nu is het een 'haventje' waar vooral rondvaartboten liggen. Het industrieterrein eromheen wordt de komende tijd flink aangepakt. Het verwaarloosde terrein maakt plaats voor een woonwijk met appartementen en herenhuizen.

In de folder voor de nieuwe wijk wordt gesproken over 'comfortabel, sfeervol en een knipoog naar de rijke historie die de omgeving kent'. De historie van de haven van Spijkenisse begint in de 15e eeuw. Bob Benschop van het Streekarchief Voorne-Putten weet daar meer van: "De haven ligt aanvankelijk in buitendijks gebied, vlakbij de plek waar het dorp is ontstaan. Rond die tijd wordt ook de Vierambachtenboezem gegraven, die het overtollig water uit het meertje Oostenrijk afvoert."

Dat water belandt in het Spui waar het wordt opgespaard tot een bepaald peil. Als het water in de Oude Maas laag komt te staan, dan wordt de sluis geopend en loopt het water van het Spui de haven in. De haven wordt op die manier op diepte gehouden en blijft goed bereikbaar.

Drukte



De haven van Spijkenisse kent drukke perioden. Als de oogst van het land wordt gehaald dan varen de schepen af en aan om het naar de markt te brengen. Op de Oude Maas zijn zalmvissers actief. Ook zij maken gebruik van de haven. De griendwerkers uit de buitendijkse gorzen kunnen hun werkgebied alleen per bootje bereiken. Verder is er een veerboot naar Hoogvliet en varen er beurtschippers met goederen.

Gevaar



Tot de aanleg van de Spijkenisserbrug en de komst van de RTM-tram zorgt de haven voor bereikbaarheid van het dorp Spijkenisse. De haven is dus belangrijk, maar zorgt ook wel voor overlast. Vooral in de zomer valt het nog wel eens droog met een enorme stank tot gevolg. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog is het water de bron van een dodelijke typhusepidemie. Tweehonderd mensen worden ziek, zestien van hen overlijden.

Economische impuls



Na de oorlog krijgt Spijkenisse een impuls. Bedrijven als Soijkstaal, VEGE, de betonfabriek en de coöperatieve melkfabiek breiden uit en zorgen voor werkgelegenheid. Burgemeester Bliek meldt in 1952 trots dat het dorp vrijwel geen werkloosheid heeft.

Door die bedrijvigheid krijgt de haven een nieuwe economische impuls. In 1961 gaat de gemeenteraad akkoord met de aanleg van het industriegebied dat de motor van Spijkenisse zal worden. De aanleg duurt vijf jaar.

Omvangrijk project



Als eerste moet de dijk langs de Oude Maas worden versterkt en verhoogd en er worden twee nieuwe dijken aangelegd zodat Spijkenisse voldoende wordt beschermd. Vervolgens moet er een nieuwe keersluis komen. Op 26 mei 1961 wordt de eerste paal daarvoor geslagen. Een nieuwe sluis is nodig omdat schepen de oude alleen kunnen passeren bij hoogwater en de deuren van de sluis moeten al gesloten worden als het water in de Oude Maas 1,20 boven NAP komt.

De nieuwe sluis hoeft alleen gesloten te worden bij de waarschuwing 'stormtij' en kan veel grote schepen aan. De haven wordt vervolgens verlengd tot 600 meter met een diepte tot 100 meter. Ook komt er een openbare loswal van 100 meter en wordt de kade verdeeld over de bedrijven die zich langs het water vestigen.

Drie miljoen



De politiek is aanvankelijk terughoudend over het industrieterrein, vooral door de investering van drie miljoen gulden. Burgemeester Bliek is een groot voorstander. Hij meldt dat er volop belangstelling is voor het terrein. Zowel lokale bedrijven als bedrijven uit het buitenland hebben volgens hem belangstelling om zich op het nieuwe industrieterrein te vestigen.

De voorkeur gaat uit naar overslagbedrijven die geen geluids- of stankoverlast voor de inwoners veroorzaken. De burgemeester zegt daar destijds over: "Dat is in deze omgeving onaanvaardbaar, gezien de vele kwalijke dampen, die wij toch al moeten inademen."

De aanleg van het industrieterrein is in het najaar van 1966 afgerond. Ruim 200.000 vierkante meter wordt uitgegeven aan bedrijven die de economie van Spijkenisse een boost geven. Vijftig jaar later is het industrieterrein op de schop gegaan. Industrie trekt steeds meer weg uit de stad en het terrein verloedert. Spijkenisse gaat een nieuwbouw zetten op het terrein langs de Oude Maas. De verkoop van de woningen is al begonnen.