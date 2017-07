Brandweer reanimeert man bij Zevenhuizerplas

Foto: AS Media

Na een zoekactie in de Zevenhuizerplas in Nesselande is een man uit het water gehaald. Hij wordt op dit moment gereanimeerd.

De man kwam rond 16.30 uur niet meer boven water bij de Siciliëboulevard. Medewerkers van strandpost Nesselande hebben met een boot naar de man gezocht en ook de brandweer werd ingezet. De drenkeling heeft ruim twintig minuten onder water gelegen. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd.