Oliebollenkoning gaat voor meer bakcapaciteit

Richard Visser in zijn poffertjeskraam

Oliebollenkoning Richard Visser kijkt vol vertrouwen uit naar de komende jaarwisseling. Hij is zijn kraam aan het verbouwen. Hierdoor heeft hij straks meer bakcapaciteit.

Het afgelopen oliebollenseizoen zorgde bij Visser voor een hoop frustratie. Om de drukte beter aan te kunnen, had de bakker een extra pan aangeschaft.

Die nieuwe pan bleek niet in de kraam aan de Heemraadssingel te passen. “Er komt een extra grote afzuiginstallatie in de kar en hopelijk gaat het dan dit jaar wel goed”, legt Visser uit.

Poffertjeskraam

Op dit moment bakt de negenvoudig winnaar van de AD-oliebollentest geen bollen. Hij staat met zijn poffertjeskraam op de markten van Domburg en Zoutelande. Ook zijn vrouw, moeder en kinderen helpen mee. Visser: “Heel gezellig, maar ik mis de oliebollen wel hoor!”

Kiezen tussen de poffertjes en de oliebollen vindt Visser wel lastig. “Het is allebei leuk om te bakken. Als het zomer is, kijk ik uit naar de winter en in de winter kijk ik uit naar de zomer!”