Drie 15-jarigen van fietsgroep Team Domina aangehouden

De politie heeft zondagavond na een tocht van fietsgroep Team Domina twee 15-jarigen aangehouden. Een derde leeftijdgenoot werd opgepakt nadat hij in een supermarkt in de Beverwaard een blikje frisdrank had gestolen.

Team Domina is een fietsgroep uit Rotterdam die sinds een aantal weken de rijbaan terroriseert. De groep spreekt via sociale media af om samen rond te rijden. De politie spreekt van een low-budget-motorclub die met een man of veertig andere fietsers en automobilisten hindert of soms zelfs de stuipen op het lijf jaagt. Gemaskerd

De fietsgroep werd twee weken geleden gespot op het Hofplein en vorige week op de Strevelseweg. Volgens een getuige zat de schrik er toen goed in omdat de jongens gemaskerd langs de auto's reden en automobilisten de huid vol scholden. Afgelopen zondag was er een nieuwe 'ride out' in het Zuiderpark gepland. Na een oproep op Instagram verzamelden veertig fietsers zich om de tocht te maken. Stadsbeheer en politie waren ook aanwezig om de jongens de verkeersregels uit te leggen. Op de vlucht

Bij het Varkenoordseviaduct ging het mis. Zigzaggend gingen de jongeren de rijbaan over maar sloegen op de vlucht toen agenten ze wilden aanhouden. De politie hield uiteindelijk het eerder genoemde drietal aan.