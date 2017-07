Einde seizoen voor Martina

Churandy Martina

Voor Churandy Martina is het seizoen al over. De sprinter heeft te veel last van een hamstringblessure die hij twee weken geleden opliep tijdens bij de Diamond League-wedstrijden in Rabat.

Martina meldde zich onlangs ook al geblesseerd af voor de WK in Londen, maar nu blijft dat er een scheurtje in zijn hamstring zit. Eerder liet de Curaçaoër al de 100 meter schieten, maar nu blijkt dat hij langer nodig heeft om te herstellen. Hij zou in Engeland uitkomen op de 200 meter en de 4x100 meter. De 33-jarige Martina denkt nog niet aan stoppen en hoopt er over drie jaar tijdens de Olympische Spelen in Tokio gewoon nog bij te zijn.