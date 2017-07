Aan de Berkenrijsweg in Rockanje is een vrouw zwaargewond in haar voortuin aangetroffen. Haar woning is ook overhoop gehaald.

Een buurman trof de vrouw onder het bloed aan in haar tuin. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend.

Volgens de politie gaat het om een vrouw van rond de tachtig jaar oud. Of er is ingebroken in haar huis of dat er iets anders is gebeurd, is ook nog onbekend.