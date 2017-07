Rijsoord eerste sportclub met energiesponsoring

Als eerste sportclub in de regio doet voetbalvereniging Rijsoord aan energiesponsoring. Het is een nieuw fenomeen, waarbij reclameborden aan de rand van het veld plaatsmaken voor een kantelsysteem.

De reclame is gewoon zichtbaar als er gevoetbald wordt, maar als er niet wordt gespeeld, verschijnen er zonnepanelen. Met de opgewekte energie moet de club gaan voldoen aan de eigen energiebehoefte.

"Als het goed is, staat de meter over drie of vier jaar op nul", zegt Paulus van den Heerik van de businessclub van Rijsoord. "Het systeem is interessant voor onze eigen vereniging, maar ook voor onze sponsors."



Het kantelsysteem is ontwikkeld in Sliedrecht en werd voor het eerst toegepast op de zijgevel van de Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark in Dordrecht. Diverse maatschappelijke instellingen volgden al.

Gratis

"Voor de sport is het nieuw. Rijsoord is inderdaad de eerste", weet Albert de Joode van leverancier Softs. "Het principe is overal hetzelfde. De sponsor betaalt het systeem, een instelling of club bespaart en zo kan er meer geld naar sport, zorg, onderwijs of cultuur."

Het bijzondere is dat de installatie voor de club of andere maatschappelijke instelling gratis is. "Er moeten alleen sponsors zijn. Bedrijven zijn best geïnteresseerd, want ook voor hen zijn er voordelen te behalen", aldus De Joode.

Regenwater

Naast reclame en energieopwekking kent het kantelsysteem van het Sliedrechtse bedrijf nog twee functies; opvang van regenwater en zuivering van lucht. De voetbalclub gebruikt voorlopig alleen de eerste twee functies.

"In de toekomst sluit ik niet uit, dat we ook regenwater gaan opvangen", zegt Van den Heerik. "Dan hoeven we als we de velden moeten sproeien geen water meer te gebruiken uit de sloot. Dat stinkt in de zomer nogal."

Meer informatie over het kantelsysteem staat op www.energiesponsoring.nl