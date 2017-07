Bezoekers klagen steen en been over Reggaefestival

Bezoekers van het Rotterdamse Reggaefestival in het Park bij de Euromast zijn niet allemaal even tevreden over de eerste editie. De klachten gaan vooral over de lange wachtrijen bij de ingang, het eten en het korte optreden van sommige artiesten.

Het uitverkochte festival trok op zondag vijftienduizend bezoekers. "Veel meer dan we verwacht hadden voor een eerste keer", aldus de organisatie. Te weinig eten

Volgens de organisatie waren de wachtrijen bij de ingang lang omdat er strengere controles waren en omdat het veld drassig was door het slechte weer. Over het tekort aan eetkramen is de organisatie kort: "Dat zijn er volgend jaar uiteraard veel meer".



Het programma van het festival liep ook uit. "De artiest Eek-A-Mouse begon veel te laat en speelde maar drie nummers. Doordat het programma uitliep, moest hoofdact Alpha Blondy zijn laatste song schrappen", zegt een teleurgestelde organisatie. Volgend jaar weer

Bezoekers klagen steen en been op de Facebookpagina van Reggaefestival Rotterdam en sommigen willen hun geld terug. De organisatie daarentegen kijkt tevreden terug op het festival: "Ik ben echt heel blij. Ik ben blij met de opkomst en heb veel blije gezichten gezien."



Bezoekers klagen steen en been op de Facebookpagina van Reggaefestival Rotterdam en sommigen willen hun geld terug. De organisatie daarentegen kijkt tevreden terug op het festival: "Ik ben echt heel blij. Ik ben blij met de opkomst en heb veel blije gezichten gezien."

Volgend jaar is er dus weer een Reggaefestival. "We hebben een vijfjarenplan. Tegen de mensen die niet tevreden waren, willen we zeggen: kom volgend jaar kijken, dan worden jullie harten veroverd."