Omwonenden Shell Pernis willen eerder informatie

Veel omwonenden van de raffinaderij van Shell Pernis willen eerder informatie hebben over incidenten op het terrein van de oliemaatschappij. Het affakkelen van chemicaliën afgelopen weekend heeft voor veel onrust gezorgd.

Door brand in een transformatorhuisje kwamen verschillende fabrieken op het terrein van Shell Pernis stil te liggen. Daardoor moest extra worden afgefakkeld.

Omwonenden zeggen dat ze op internet en via de media gezocht hebben naar informatie, maar die konden ze in eerste instantie niet vinden. Daarom zochten veel mensen elkaar via Facebook op.

Geen gevaar

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zegt verschillende redenen te hebben gehad om mensen niet te informeren over het incident. Er was geen gevaar voor de omgeving en ook waren er weinig klachten of vragen binnengekomen.

Ook het late tijdstip was een reden om geen alert uit te laten gaan. Volgens de Veiligheidsregio zijn veel omwonenden bekend met het principe van het affakkelen en was daarom geen extra informatie nodig.

Vlammen

Omdat de vlammen zo hoog waren, wilden veel mensen toch informatie. "Als ze dan maar even zeggen dat er niks aan de hand is. Dan weet je dat tenminste", zegt Carla Seip, die in Hoogvliet woont.

Carla Seip heeft als kind de grote explosie bij Shell meegemaakt in 1968. Toen kwamen twee mensen om het leven en belandden 9 mensen in het ziekenhuis. "Dat is voor veel mensen een traumatische gebeurtenis geweest. En juist daarom denk ik dat mensen ongerust zijn als er zoiets gebeurt."