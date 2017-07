Berghuis definitief weer Feyenoorder

Steven Berghuis is weer terug bij Feyenoord. De aanvaller komt over van Watford en tekende maandagavond een contract voor vier seizoenen. Berghuis werd vorig seizoen nog gehuurd van de Engelse club.

De aanvaller sprak in juni, nadat zijn verhuurperiode van een jaar er op zat, al uit graag in De Kuip te blijven. Feyenoord had er lang voor nodig om tot een akkoord te komen met de Premier League-club, maar wilde de buitenspeler er graag bij hebben voor het seizoen begon. Dat is nu gelukt. De Rotterdammers openen zaterdag tegen Vitesse het seizoen met het duel om de Johan Cruijff Schaal. Naar alle waarschijnlijkheid zit Berghuis dan ook al bij de wedstrijdselectie, aangezien hij de gehele voorbereiding met Watford heeft meegemaakt.

Berghuis speelde vorig seizoen 37 officiële wedstrijden, maakte zeven doelpunten en kwam tot zes assists. Vooral in het uitduel met PEC Zwolle, waarin hij met twee doelpunten eigenhandig een 2-0 achterstand rechtzette, had Berghuis een groot aandeel in het later behaalde landskampioenschap. Hij zal wederom spelen met rugnummer 19.