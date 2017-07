Van Eersel: 'Berghuis direct bij wedstrijdselectie'

Steven Berghuis sluit woensdag aan bij de selectie van Feyenoord en zal naar alle waarschijnlijkheid zaterdag, als de Rotterdammers voor de Johan Cruijff Schaal spelen tegen Vitesse, al bij de wedstrijdselectie zitten.

''Berghuis heeft bij Watford de gehele voorbereiding meegedaan en is nu wedstrijdfit'', zegt Feyenoord-watcher Dennis van Eersel. ''Dat is wel een belangrijk verschil ten opzichte van vorig seizoen, want toen sloot hij pas na het begin van de competitie aan. Ook had hij maar weinig bij Watford gespeeld, waardoor het erg lang duurde voor hij wedstrijdfit was. Dat is nu dus niet het geval.''

Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat de buitenspeler direct ingezet kan worden. ''Hij kent zijn teamgenoten natuurlijk goed en kan zo aansluiten. Misschien niet gelijk in de basis, want hij heeft nog geen minuten gemaakt voor Feyenoord. Giovanni van Bronckhorst is daar altijd wat behoudend in, maar ik ben er bijna zeker van dat hij tegen Vitesse op het wedstrijdformulier staat'', aldus Van Eersel.