NVWA waarschuwt voor besmette eieren

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt om eieren met de code X-NL-40155XX op de verpakking niet te eten. Het gehalte van de schadelijke stof fipronil daarin is zo hoog dat consumptie een acuut gevaar oplevert voor de volksgezondheid.

De eieren worden op dit moment teruggehaald uit de schappen. Consumenten wordt geadviseerd de eieren weg te gooien.

Kinderen

De NVWA waarschuwt ouders met kinderen ook voor eieren met de volgende codes: X-NL-43113XX, X-NL-43326XX, X-NL-43835XX, X-NL-42766XX, X-NL-42071XX, X-NL-43514XX, X-NL-41679XX, X-NL-43879XX, X-NL-43640XX, X-NL-42659XX.

Het fipronil-gehalte in deze eieren is hoger dan de dagelijks toelaatbare hoeveelheid bij langdurige consumptie door kinderen. Ouders wordt aangeraden om hun kind voorlopig uit voorzorg geen eieren met deze codes te laten eten.

Meer informatie over de eicodes is te vinden op de website van de NVWA.

Luizenbestrijder

Fipronil is een insecticide dat tegen luizen, vlooien en teken wordt gebruikt. Het zit ook op vlooienbandjes van katten en honden.

De NVWA komt met deze waarschuwing nadat vorige week was geconstateerd dat een luizenbestrijder het afgelopen jaar fipronil had gebruikt bij een groot aantal pluimveebedrijven tegen bloedluis. Dat middel is niet toegestaan in de pluimveehouderij.

Inmiddels zijn 180 pluimveebedrijven stilgelegd. Deze bedrijven moeten hun geleverde eieren terugroepen.