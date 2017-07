V.V. Zuidland: G-voetballers gezocht

Voetbalvereniging Zuidland is op zoek naar meer G-voetballers. Er zijn er op dit moment genoeg voor één team, maar te weinig om een tweede samen te stellen.

Trainer Ingrit Snoek van de senioren van het G-voetbal van V.V. Zuidland: "Wij spelen zeven tegen zeven met jongens en meisjes met lichte en zware handicappen. We willen tien spelers per team, maar we zitten nu op 16. Dat is te veel voor één, maar te weinig voor twee teams."

Een drempel voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking zou er volgens Ingrit nog steeds zijn. "Gehandicapten denken nog te vaak dat ze niet zouden kunnen voetballen. Iedereen kan voetballen. Er zijn er die bij andere verenigingen voetballen met een looprek."

Senioren G-voetballers krijgen bij VV Zuidland te maken met Ingrit als trainer. "Ik ben een strenge, maar rechtvaardige trainer. G-voetbal of niet, ze kunnen geen loopje met me nemen. Ze zullen gewoon moeten luisteren. Maar plezier staat bovenaan."

Mailen om aan te melden of voor meer informatie kan naar gvoetbalzuidland@gmail.com.