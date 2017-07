Ontruiming Fort Oranje rustig verlopen

Ontruiming Fort Oranje - Foto: Robin van Lonkhuijsen (ANP)

De ontruiming van Fort Oranje in het Brabantse Rijsbergen is zonder incidenten verlopen. Het kampeerterrein van oud-Rotterdammer Cees Engel werd op last van de gemeente gesloten, omdat het een criminele vrijstaat was geworden.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio was rekening gehouden met alle scenario's. "Maar het is gelukkig heel goed gegaan'', stelde ze maandagavond. "Het is naar verwachting verlopen.'' Het leeghalen van het terrein zal nog enkele dagen in beslag nemen. De ontruiming van het eerste deel van de camping was vorige week aangekondigd. Het gaat om een veld met stacaravans waar vooral arbeidsmigranten uit Bulgarije en Roemenië en seizoenswerkers wonen. Voor enkele bewoners op het veld is een uitzondering gemaakt, onder andere omdat zij in een zorgtraject zitten en hulp nodig hebben bij herhuisvesting. Binnen een jaar moeten alle bewoners weg zijn. Het kampeerterrein wordt ontruimd omdat er veel criminaliteit was op de camping.